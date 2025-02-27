Свадебный наряд матери невесты вызвал споры в сети

Мать невесты (имя и фамилия не раскрываются) пришла на свадьбу в необычном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на странице свадебного организатора Андреа Шиллингфорд в TikTok.

Специалистка поделилась видео, в котором была запечатлена светловолосая женщина в белом платье, состоящем из корсетного верха со свободными рукавами и юбки длины мини с длинным шлейфом. Кроме того, изделие оказалось оформлено сияющими стразами, глубоким декольте и перьями. Также на размещенных кадрах видно, что образ женщины дополнен объемной шляпой и ожерельем. «Мамочка невесты», — подписала Шиллингфорд ролик.

Зрители разделились во мнениях по поводу внешнего вида родительницы и принялись обсуждать его в комментариях. «Чей сегодня день?», «Это день вашей дочери, а не ваш. Она должна быть в центре внимания», «Помни, сегодня не твой день», «Эта мама выглядит просто великолепно», «Женщина может продемонстрировать свое богатство и статус в дни свадьбы. Это часть культуры, выглядеть потрясающе», «По-моему, потрясающий наряд!» — писали они.

Ранее сообщалось, что невеста Катрина Матиас из Австралии раскрыла секрет, который шокировал ее во время поиска свадебного платья.