Американский дипломат назвал сектор Газа символом морального разложения Запада

Дипломат Чез Фриман: Сектор Газа станет символом морального разложения Запада

Будущее сектора Газа остается крайне неопределенным, и вряд ли оно будет благополучным при попытке президента США Дональда Трампа реализовать свой план по восстановлению этих территорий и их превращению в «ближневосточную Ривьеру». Об этом «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Сектор Газа станет не Ривьерой, а символом морального разложения (...) Запада. Что будет дальше, сейчас никто не может сказать», — заявил он.

План Трампа не только не решит палестинскую проблему, но и приведет к возобновлению конфликта и новым жестокостям, уверен дипломат. «Это поощряет возобновление войны на уничтожение, которую Израиль ведет против арабского населения», — резюмировал он.

Ранее Фриман оценил план Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа. По его словам, реализация этих намерений может вести к революциям на Ближнем Востоке.

