ЦБ затруднился с прогнозом потребительского кредитования

Набиуллина: Кредитование в РФ в 2025 году может как вырасти, так и снизиться

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина затруднилась с прогнозом потребительского кредитования в России в 2025 году. Объемы подобных займов могут как вырасти, так и снизиться, заявила руководитель регулятора. Ее слова приводит «Интерфакс».

По итогам 2024 года, напомнила она, объемы потребительского кредитования в стране выросли на 11 процентов в сравнении с показателем за 2023-й. Подобную динамику Набиуллина сочла умеренной. В начале 2025 года в России фиксируется замедление темпов роста кредитования на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, отметила руководитель регулятора.

Однако, как будет складываться ситуация с кредитованием на протяжении всего 2025 года, пока говорить преждевременно. Объемы подобных займов в РФ по итогам года могут показать динамику от снижения на 1 процент до роста на 4 процента. В какую именно сторону качнется потребкредитование, глава ЦБ не смогла ответить. «В этом году наш прогноз в диапазоне от минус одного до плюс четырех процентов», — резюмировала Набиуллина в ходе выступления на ежегодной встрече руководства ЦБ с банками.

Ранее она заявила о постепенном замедлении темпов роста кредитования в России. Подобная динамика затронула как корпоративный, так и частный сектор. Однако, насколько устойчивым окажется этот тренд, пока неизвестно, отметила Набиуллина. Если такая динамика будет наблюдаться в среднесрочной перспективе, заявила она, можно будет говорить о смягчении инфляционного давления на российскую экономику.