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19:56, 27 февраля 2025Мир

Турция заявила о готовности в любое время предоставить площадку для переговоров по Украине

Эрдоган: Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары в любое время предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

«Турция действительно предпринимает усилия — и я поблагодарила за этого президента — по нахождению мирового урегулирования украинского конфликта. Они готовы предоставить свою площадку в любое время», — заявила российская чиновница.

Ранее в канцелярии Эрдогана подчеркнули, что турецкая сторона выражала готовность быть посредником в переговорном процессе по Украине, а не намерение отправить туда контингент турецких войск.

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