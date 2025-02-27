Турция заявила о готовности в любое время предоставить площадку для переговоров по Украине

Эрдоган: Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Анкары в любое время предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

«Турция действительно предпринимает усилия — и я поблагодарила за этого президента — по нахождению мирового урегулирования украинского конфликта. Они готовы предоставить свою площадку в любое время», — заявила российская чиновница.

Ранее в канцелярии Эрдогана подчеркнули, что турецкая сторона выражала готовность быть посредником в переговорном процессе по Украине, а не намерение отправить туда контингент турецких войск.