В Европейской стране захотели сохранить национальную валюту вместо евро

Евродепутат Лайкова: В Болгарии собрали подписи за референдум о сохранении лева

В Болгарии собрали подписи за референдум о сохранении лева. О том, что в европейской стране захотели сохранить национальную валюту, со ссылкой на евродепутата Раду Лайкову сообщает газета «Известия».

Болгарская оппозиционная партия «Возрождение» собрала 47 из 48 необходимых подписей парламентариев для проведения референдума о вступлении в еврозону.

«Правящие партии в Болгарии препятствуют проведению референдума, потому что боятся его результата — решительного отказа от евро. Опросы показывают, что около 80 процентов болгар хотят сохранить лев. От введения евро выиграет лишь небольшая элита, а не обычные граждане, и люди это понимают. Введение евро сейчас было бы подобно посадке на "Титаник" после того, как он уже столкнулся с айсбергом», — пояснила Лайкова.

С 2007 года, когда страна вступила в Евросоюз, Болгария так и не вошла в еврозону — сперва пришлось добиться выполнения Маастрихтских критериев, а позднее из-за высокой инфляции переход на евро решили отложить на 2026 год. Как заявил лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов, 57 процентов болгар настроены против вступления в еврозону.

Помимо Болгарии из 27 государств ЕС на евро не перешли Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Швеция и Чехия.

В 2024 году власти Болгарии обратились к Брюсселю за защитой от отрицательного влияния украинского импорта яиц на местный рынок. Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала ввести запрет на ввоз украинских яиц на фоне собственных финансовых потерь и превышения квоты на импорт на 400 процентов. Указывалось, что только за пять месяцев 2024 года Украина поставила в Болгарию 2,39 тысячи тонн продукции — 12 процентов от всего своего экспорта в страны Евросоюза.