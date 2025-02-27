В Госдуме предложили запретить выпускать бродячих собак на волю

Депутат Останина предложила запретить выпускать бродячих собак на место отлова

Выпуск бродячих собак на место отлова после вакцинации и стерилизации может оказаться под запретом в России. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, чьи слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что данный запрет могут закрепить в законодательстве.

«Мы говорили о том, чтобы выработать системную государственную политику и в федеральном законе прописать единую норму, которая заключается в следующем. Что собака безнадзорная на место своего пребывания или изъятия не возвращается», — пояснила депутат.

По ее словам, проект предлагает установить обязанность властей регионов России обеспечить содержание зверя после отлова в течение 30 суток. Собаку также разрешается разместить как у волонтеров, так и в приюте.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что в нижней палате парламента предложили увеличить в 33 раза штраф за самовыгул домашних животных. Он также напомнил, что по действующему в стране кодексу об административных правонарушениях, штраф за первое нарушение составляет полторы тысячи рублей.