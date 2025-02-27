В Госдуме призвали очистить российские города от «агрессивных тварей»

В Госдуме призвали очистить улицы российских городов от агрессивных животных

В Госдуме призвали очистить улицы российских городов от агрессивных животных. Эту тему затронул депутат Андрей Гимбатов в Telegram.

Парламентарий напомнил о регулярно фиксируемых случаях нападения собак на людей и назвал существующие меры правового регулирования недостаточными.

«Агрессивный тварям не место в городах», — подчеркнул Гимбатов.

В конце февраля в Сочи две собаки породы хаски напали на ребенка, разорвав ему лицо. По предварительным данным, животные сорвались с привязи и атаковали мальчика, который проходил мимо.