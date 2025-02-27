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11:10, 27 февраля 2025Россия

В Госдуме призвали очистить российские города от «агрессивных тварей»

В Госдуме призвали очистить улицы российских городов от агрессивных животных
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Госдуме призвали очистить улицы российских городов от агрессивных животных. Эту тему затронул депутат Андрей Гимбатов в Telegram.

Парламентарий напомнил о регулярно фиксируемых случаях нападения собак на людей и назвал существующие меры правового регулирования недостаточными.

«Агрессивный тварям не место в городах», — подчеркнул Гимбатов.

В конце февраля в Сочи две собаки породы хаски напали на ребенка, разорвав ему лицо. По предварительным данным, животные сорвались с привязи и атаковали мальчика, который проходил мимо.

ЖЗЛ
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