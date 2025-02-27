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11:13, 27 февраля 2025Россия

В Госдуме заявили о стратегии «выжженной земли» ВСУ в преддверии переговоров

Депутат Госдумы Водолацкий: ВСУ используют тактику выжженной земли
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать стратегию «выжженной земли» в преддверии переговоров России и США. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Они уничтожают все, что оставляют после того, как мы их выбиваем. Они взрывают все объекты социальной инфраструктуры и жилые дома, котельные, водопроводные сети, полностью после себя оставляют "выжженную пустыню"», — рассказал Володацкий.

По словам депутата, ВСУ становятся тем более жестокими и бесчеловечными, чем ближе переговоры, а власти Украины пытаются вывозить людей из их домов, «бросая в поле» на западной территории страны.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что отступающие подразделения ВСУ в Донецкой народной республике повсеместно пытаются уничтожить шахты.

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