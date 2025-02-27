Ганчев: Иностранные наемники ВСУ едут в Харьковскую область как на сафари

Иностранные наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), едут в Харьковскую область как на сафари. Об этом заявил глава ВГА региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Самые жестокие рассказы, вернее, так скажем, о жестоком обращении с мирным населением именно со стороны наемнических формирований. (...) они приехали сюда как на сафари, именно поиздеваться, уничтожать мирное русское население», — рассказал он.

Чиновник добавил, что иностранные наемники ВСУ также действуют и на других участках фронта. По его словам, жестокое обращение с мирными жителями с их стороны также зафиксировано на донецком направлении, а также в Луганской народной республике (ЛНР) и в Курской области.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что российские военные находятся в семи километрах от города Купянск в Харьковской области. Он отметил, что линия фронта на данном направлении постепенно расширяется.