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19:47, 27 февраля 2025Бывший СССР

В Харьковской области сравнили наемников ВСУ с участниками сафари

Ганчев: Иностранные наемники ВСУ едут в Харьковскую область как на сафари
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Иностранные наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), едут в Харьковскую область как на сафари. Об этом заявил глава ВГА региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Самые жестокие рассказы, вернее, так скажем, о жестоком обращении с мирным населением именно со стороны наемнических формирований. (...) они приехали сюда как на сафари, именно поиздеваться, уничтожать мирное русское население», — рассказал он.

Чиновник добавил, что иностранные наемники ВСУ также действуют и на других участках фронта. По его словам, жестокое обращение с мирными жителями с их стороны также зафиксировано на донецком направлении, а также в Луганской народной республике (ЛНР) и в Курской области.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что российские военные находятся в семи километрах от города Купянск в Харьковской области. Он отметил, что линия фронта на данном направлении постепенно расширяется.

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