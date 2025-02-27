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13:31, 27 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве смирились с неучастием в переговорах России и США

В Киеве смирились с переговорами РФ и США без Украины, но хотят последнего слова
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак допустил, что Киев не будет участвовать в мирных переговорах между Россией и США, если у него будет последнее слово и он сможет обозначить свои красные линии. Его слова передает телеканал ABC.

Он заявил, что процесс переговоров был бы более эффективным, если бы Украина была за столом переговоров. При этом, по его словам, если президент США Дональд Трамп полагает, что переговоры исключительно с Россией представляют единственную возможность на данном этапе поддерживать процесс переговоров, то Киев будет недоволен.

Он добавил, что Украина «сможет с этим жить» до тех пор, пока последнее слово будет за ней. Сак заключил, что Киев будет готов сейчас согласиться на мирную договоренность, если впоследствии будут проведены переговоры о возвращении утраченных территорий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию по украинскому конфликту запущенной. «Никто не ожидает легких и быстрых решений», — обозначил он, отвечая на вопрос, рассчитывают ли в Москве на готовность Белого дома услышать и принять принципиальные для России моменты в переговорном процессе.

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