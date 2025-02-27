В Кремле отвергли связь отношений России и США с запретом Instagram

Песков: Запрет Instagram и Facebook не связан с доверием между Россией и США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что блокировка Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) не связана с доверием между Россией и США. На эту тему он высказался в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Юнашев спросил у Пескова, возможно ли возобновление работы соцсетей Meta в России на фоне шагов по восстановлению доверия между Москвой и Вашингтоном. «Это же не связано с доверием. Это связано с выполнением законов Российской Федерации», — ответил представитель Кремля.

Он также добавил, что компания сможет вернуться в Россию при условии соблюдения законодательства.

Ранее Песков заявил, что в России снимут ограничения с соцсети X, как только она выполнит требования российского законодательства. По его словам, после этого препятствий для разблокировки платформы не останется.