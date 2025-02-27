В российском городе мигрантка месяц не показывала врачам больного годовалого сына

В Шушарах мигрантка месяц не показывала врачам больного годовалого сына

В петербургском поселке Шушары мигрантка месяц не показывала врачам больного годовалого сына, сообщает 78.ru.

По сведениям издания, 33-летняя иностранка пыталась лечить мальчика самостоятельно. У ребенка были рвота, температура и понос. Свидетельство о рождении малыша женщина так и не получила, поскольку находилась в городе нелегально.

В один из дней она обнаружила, что сын не дышит и только тогда попросила племянника вызвать бригаду медиков. Спасти ребенка не удалось. Его труп был направлен на экспертизу в морг.

Ранее сообщалось, что в Петербурге годовалая девочка нашла таблетки в квартире в Невском районе по недосмотру взрослых и оказалась в реанимации.

Родители отметили, что она могла принять препарат от эпилепсии. У пострадавшего ребенка полная семья, на учете она не состояла.