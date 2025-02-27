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11:40, 27 февраля 2025Россия

В российском городе откроют 10 центров для тестирования детей мигрантов

В Екатеринбурге откроют 10 центров для тестирования детей мигрантов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Екатеринбурге откроют 10 центров для тестирования детей мигрантов. Как выяснило Ura.ru, будущие школьники-иностранцы начнут проходить экзамены уже с 1 апреля.

Директор департамента образования мэрии в российском городе Инна Гумбатова отметила, что в ближайшее время утвердят список школ, на базе которых и будут организованы пункты тестирования иностранцев. Оно будет проводиться для поступающих школьников всех возрастов — с 1-го по 11-й классы, пояснила Гумбатова.

По ее информации, детям мигрантов, которые уже проходят обучение, не нужно сдавать экзамен.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге из-за оттока мигрантов к уборке улиц привлекли школьников.

Председатель комитета благоустройства местной администрации Тамара Благодаткова тогда подчеркнула, что этой зимой из-за аномальной погоды поддерживать чистоту намного сложнее.

ЖЗЛ
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