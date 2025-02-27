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12:24, 27 февраля 2025Мир

В США оценили возможность создать банкноту с лицом Трампа

The Hill: Предложение создать банкноту с лицом Трампа вряд ли будет реализовано
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Предложение конгрессмена-республиканца Джо Уилсона, который захотел разместить лицо президента США Дональда Трампа на новой банкноте в 250 долларов, вряд ли будет реализовано. Об этом сообщает The Hill.

Ранее Уилсон сказал, что готовит законопроект, обязывающий Бюро гравировки и печати разработать дизайн купюры в 250 долларов с изображением Дональда Трампа. Необходимость введения в оборот новой купюры Уилсон объяснил тем, что при экс-президенте Джо Байдене сильно выросла инфляция и людям приходится носить с собой больше наличных денег.

Предложение Уилсона вряд ли будет реализовано, поскольку действующее законодательство США не разрешает изображать живых людей на банкнотах. Несмотря на противоречие федеральному закону, конгрессмен заявил, что хочет воздать должное американскому лидеру за проводимую им финансовую политику, пишет издание.

Ранее на российских маркетплейсах появились сувенирные доллары с лицом Дональда Трампа, которое превращается в лицо президента России Владимира Путина.

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