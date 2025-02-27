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12:49, 27 февраля 2025Силовые структуры

Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии заочно осудили в Донецке

В ДНР суд заочно приговорил к 13 годам наемника из Грузии за бои на стороне ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 42-летнего наемника из Грузии к 13 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Иностранца признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»).

По версии следствия, в период с июня 2022 года по октябрь 2024 года осужденный приехал на территорию Украины и вступил в состав вооруженного формирования «Кавказский легион». Он принимал участие в боевых действиях, получив за это вознаграждение, эквивалентное более 2,2 миллиона рублей.

Ранее прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двоих граждан Грузии, участвовавших в боях на стороне Украины в качестве наемников.

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