Воевавшего на стороне ВСУ наемника из Грузии заочно осудили в Донецке

В ДНР суд заочно приговорил к 13 годам наемника из Грузии за бои на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 42-летнего наемника из Грузии к 13 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Иностранца признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»).

По версии следствия, в период с июня 2022 года по октябрь 2024 года осужденный приехал на территорию Украины и вступил в состав вооруженного формирования «Кавказский легион». Он принимал участие в боевых действиях, получив за это вознаграждение, эквивалентное более 2,2 миллиона рублей.

Ранее прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двоих граждан Грузии, участвовавших в боях на стороне Украины в качестве наемников.

