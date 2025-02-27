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03:39, 27 февраля 2025Из жизни

Загадочный детский череп нашли около железной дороги

В Японии служащий железнодорожной станции Итами нашел детские кости и череп
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Issei Kato / Reuters

В Японии сотрудники железнодорожной станции в провинции Хиого обнаружили загадочные детские останки. Об этом сообщает Japan Today.

В субботу, 22 февраля, служащий станции Итами нашел человеческую кость около южной части перрона на путях, ведущих от Итами к городу Фукутияма, и сразу же обратился в полицию.

Прибывшие на место правоохранители осмотрели полотно железной дороги и нашли еще несколько костей и череп. Установить пол и точный возраст того, кому принадлежали останки, пока не удалось, однако их размер указывает на то, что это был ребенок.

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Полиция оцепила место, где обнаружили останки, и вызвала криминалистов. Расследование продолжается.

Ранее в Таиланде мужчина обнаружил чемодан с загадочными останками во время рыбалки. Страшную находку сделал таец, который удил рыбу в канале около торгового центра в районе города Банчанг, провинция Районг.

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