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16:20, 27 февраля 2025Мир

Захарова высказалась о словах вероятного канцлера Германии о месте России в мире

Захарова о словах Мерца: Россия сама определяет свое место в мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия сама определяет свое место в мире. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о словах вероятного канцлера Германии и лидера победившего на выборах блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца о месте России в мире, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

«Мы сами определяем свое место в мире, сами себя идентифицировали это в Конституции. Не нужно смотреть на себя чужими глазами, не нужно слышать от других», — сказала она.

По словам дипломата, результаты выборов в ФРГ говорят, что у немцев есть запрос на изменение политики, поскольку прошлое правительство себя не оправдало.

Говоря о восстановлении отношений с будущими немецкими властями, она отметила, что Москва будет исходить из конкретных шагов. «Мы не искали конфликта, обрушение не по нашей вине. Будем готовы рассмотреть предложения, но не получали сигналов о заинтересованности в восстановлении отношений», — заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что только после отказа Европейского союза от милитаристской линии можно будет оценить конструктивный вклад сообщества в урегулирование конфликта на Украине. Она подчеркнула, что ЕС невозможно быть главным сторонником продолжения боевых действий на Украине и требовать переговоров о мире.

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