В МИД России оценили вклад ЕС в урегулирование на Украине

Захарова: Отказ ЕС от милитаризма покажет вклад в урегулирование на Украине

Только после отказа Европейского союза (ЕС) от милитаристской линии можно будет оценить конструктивный вклад сообщества в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Только после отказа ЕС от этой чудовищной риторики, от милитаристской линии, от какого-то бесконечного хамства, от болезненности в виде русофобии можно будет говорить о каком-то конструктивном вкладе Евросоюза в урегулирование на Украине», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала на то, что Евросоюзу невозможно быть главным сторонником продолжения боевых действий на Украине, при этом «не стесняясь требовать» выделения отдельной роли для Брюсселя в возможных переговорах о мире.

25 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что европейские страны не могут ничего требовать от России. Он также предложил им «посидеть дома» со своими требованиями и подумать, «как они дошли до жизни такой». При этом глава государства отметил, что участие Европы в переговорном процессе по Украине востребовано.