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21:03, 27 февраля 2025Из жизни

Женщины в одной стране пригрозили нефтяникам голыми протестами

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В Нигерии жительницы штата Риверс пригрозили правительству голыми протестами, если оно не остановит разведку нефти. Об этом пишет Ripples Nigeria.

О своей решимости выйти обнаженными на акции протеста заявили представительницы 15 женских организаций народа огони. Они заявили, что остановленная в 1990-х годах разведка и добыча нефти на их территории преступна, так как не были решены проблемы, которые привели к ее запрету.

С 1976 по 1990 годы добычей нефти на территории огони занималась британская компания Shell. За это время там было зафиксировано почти три тысячи разливов нефти общим объемом 2,1 миллиона баррелей (286,4 тысячи тонн). Протестующих местных жителей подвергали репрессиям вплоть до высшей меры наказания. Жертвами противостояния стали две тысячи огони и еще 80 тысяч были насильственно переселены. В итоге федеральному правительству пришлось остановить разведку и добычу нефти и принять Билль о правах огони.

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Помимо прочего, женщины заявили, что инициаторы и участники расправ 90-х годов не были наказаны и продолжают хвалиться своими «подвигами». Также активистки настаивают, что добычу нельзя возобновлять, так как не устранены последствия загрязнений нефтью.

Ранее короля Великобритании Карла III внезапно осыпали оскорблениями во время выступления в австралийском парламенте. Монарха обвинили в колонизации страны.

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