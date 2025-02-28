58-летняя Сальма Хайек в леопардовом купальнике отдохнула на пляже

58-летняя актриса Сальма Хайек в леопардовом купальнике отдохнула на пляже

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек снялась в откровенном образе на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 29,1 миллиона подписчиков.

58-летняя звезда фильмов «Фрида» и «От заката до рассвета» предстала перед камерой у моря, лежа на спине на песчаном пляже. Она позировала в леопардовом купальнике с глубоким декольте и вырезами на боках.

При этом знаменитость закрыла глаза, распустила волосы и согнула ноги в коленях. «Солнечные создания», — указала в подписи автор поста.

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