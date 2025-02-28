Арестованного за провал обороны Харьковской области генерала ВСУ выпустили из СИЗО

Арестованного за провал ВСУ под Харьковом генерала Горбенко выпустили из СИЗО

Генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артура Горбенко, подозреваемого в провале обороны под Харьковом, выпустили из следственного изолятора (СИЗО). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Артуру Горбенко. (...) Вместо содержания под стражей суд назначил Горбенко круглосуточный домашний арест до 20 марта», — говорится в публикации.

Горбенко был арестован 22 января. Его отправили под стражу на два месяца с альтернативой залога в 25 миллионов гривен (около 53 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).