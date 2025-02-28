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13:48, 28 февраля 2025Бывший СССР

Арестованного за провал обороны Харьковской области генерала ВСУ выпустили из СИЗО

Арестованного за провал ВСУ под Харьковом генерала Горбенко выпустили из СИЗО
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артура Горбенко, подозреваемого в провале обороны под Харьковом, выпустили из следственного изолятора (СИЗО). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Артуру Горбенко. (...) Вместо содержания под стражей суд назначил Горбенко круглосуточный домашний арест до 20 марта», — говорится в публикации.

Горбенко был арестован 22 января. Его отправили под стражу на два месяца с альтернативой залога в 25 миллионов гривен (около 53 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

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