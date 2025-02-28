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15:44, 28 февраля 2025Экономика

Азиатская страна решила построить самый длинный газопровод

Bloomberg: Индия решила построить самый длинный трубопровод для нефтяного газа
Вячеслав Агапов

Фото: Amit Dave / Reuters

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) решили к июню построить и ввести в эксплуатацию самый длинный в мире трубопровод для транспортировки сжиженного нефтяного газа. Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает Bloomberg.

Новый газопровод стоимостью 1,3 миллиарда долларов призван заменить сотни грузовиков, которые курсируют по всей стране, перевозя топливо с НПЗ на заводы по розливу, что значительно снизит риск аварий. С помощью трубопровода будут транспортировать около 8,3 миллиона тонн сжиженного газа в год (около четвертой части общего спроса азиатской страны).

За реализацию магистрали длиной 2800 километров от Кандлы на западном побережье до северного города Горакхпур отвечают такие компании, как Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum. Первая фаза будет введена в эксплуатацию в марте, а полностью трубопровод заработает в середине года, заявил директор по трубопроводам Indian Oil Н. Сентил Кумар.

По данным Kpler, в феврале 2025 года Индия довела закупки российской нефти до самого низкого уровня с января 2023 года. Тенденция свидетельствует об эффективности американских санкций, нацеленных на нарушение цепочек поставок. Кроме того, есть прогнозы, что в ближайшие два месяца Индия еще сильнее сократит импорт нефти из России. Одна из причин этого — резкое сокращение доступного флота.

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