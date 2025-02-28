Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в новом образе и вызвала споры в сети

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в новом образе и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица посетила показ бренда Fendi в рамках Недели моды в Милане. Она выбрала для мероприятия прозрачный пудровый топ без бюстгальтера, бежевую мини-юбку и пастельно-розовые туфли. Также знаменитость распустила уложенные волнами волосы, прикрыв лоб челкой, нанесла на ногти бордовый лак и сделала макияж в коричнево-розовых тонах.

Поклонники высказались о внешнем виде Перминовой в комментариях. «С челкой необычно, но без нее будто свежее», «Этот парик вам вообще не идет», «Парик дешевый и портит образ», «Выглядит вульгарно, странный выбор», «Как же вам идет этот образ», «Стильно», «Разве можно быть такой? Невероятная», «Накладная челка, но смотрится хорошо», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в феврале Елена Перминова показала фото в откровенном нижнем белье для рекламы британского бренда Agent Provocateur.