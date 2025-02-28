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02:05, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Детектив счел подозрительной смерть звезды «Супермена» и его жены

TMZ: детектив из Санта-Фе считает смерть Хэкмена и его жены подозрительной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Laura Luongo / Globallookpress.com

Детектив из Санта-Фе, запросивший ордер на обыск, счел подозрительной смерть звезды «Супермена» Юджина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Об этом пишет таблоид TMZ.

«Смерть двух погибших достаточно подозрительна по своей природе... никаких явных признаков утечки газа», — говорится в публикации.

Уточняется, что газовая компания Нью-Мексико проверила дом актера и состояние газовых линий вокруг него. Специалисты не нашли признаков проблем с оборудованием как в жилище, так и вблизи него.

Ранее стало известно, что звезда «Супермена» найден мертвым вместе с супругой и их собакой. Стражи правопорядка не смогли сразу назвать причину смерти супружеской пары и их домашнего питомца, однако, по данным властей, полицейские отклонили версию о насильственной смерти.

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