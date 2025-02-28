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10:01, 28 февраля 2025Из жизни

Девушка не ела 10 лет из-за редкой болезни

В Великобритании девушке пришлось перестать есть из-за аутоиммунного заболевания
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании уже 10 лет не ест обычную еду и получает все нужные вещества внутривенно из-за редкой болезни. О необычном образе жизни она рассказала Surrey Live.

24-летняя Энни Холланд заметила у себя странные симптомы еще в подростковом возрасте. У нее начались головокружения, проблемы с пищеварением и обмороки. Вскоре ей пришлось перенести несколько операций по удалению более трех метров кишечника. Из-за этого у девушки развилась кишечная недостаточность, и она перестала принимать пищу через рот.

Врачи смогли поставить Холланд диагноз, только когда ей исполнилось 18 лет. Анализы подтвердили, что у девушки развилась аутоиммунная ганглиопатия вегетативной нервной системы (Autoimmune autonomic ganglionopathy, AAG). При этом заболевании иммунная система человека начинает ошибочно атаковать клетки, отвечающие за работу вегетативной нервной системы. Эта система контролирует многие функции организма, в том числе сердцебиение и пищеварение.

Как рассказывает Холланд, болезнь серьезно повлияла на ее жизнь. Она не может пообедать с семьей и друзьями, и чувствует себя плохо от запаха еды. «Трудно находиться рядом с тем, что является нормальной частью жизни для всех остальных, но представляет опасность для меня», — объяснила девушка. Из-за AAG Холланд принимает стероиды, на которых может набирать по 20 килограммов за неделю.

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Девушка давно перешла на парентеральное питание. Каждую ночь она лежит 12 часов под капельницами, чтобы спасти организм от голода. Питательные вещества ей вводят в вену рядом с сердцем. Как объясняет Холланд, это очень опасно. Если нарушить стерильность катетера, начнется сепсис. Ей уже пришлось столкнуться с этой инфекцией несколько раз. По словам девушки, следующий может стать последним.

«Моя болезнь, может быть, и неизлечима, но я хочу, чтобы мое наследие было связано с помощью другим», — заявила Холланд. Она объявила сбор средств для помощи тем, кто также находится на парентеральном питании.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Великобритании 20 лет ела только картошку в разных видах из-за редкого патологического страха перед другой едой. Из-за своего рациона она страдает от недостатка фолиевой кислоты, витамина D и железа, что приводит к хронической усталости, проблемам с кожей, а также усиливает нагрузку на сердце.

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