Девушка услышала одну фразу от жениха и решила отложить свадьбу

Пользовательница Reddit под ником Upstairs_Garden2353 рассказала о том, что она решила отложить свадьбу после того, как услышала от жениха одну фразу о ее внешности. Многие комментаторы сочли поведение ее возлюбленного недопустимым.

По словам автора поста, ее жених нередко шутит о наличии у нее заметного шрама на шее. «Например, он жаловался, что целовал все части моего тела, кроме шеи, из-за моего шрама, и говорил, что шрам выглядит так, будто какой-то ребенок испортил прекрасную картину (то есть мою внешность)», — пояснила девушка. При этом, как уточнила рассказчица, она говорила возлюбленному о том, что ей не нравятся подобные высказывания.

Некоторое время назад девушка с женихом и его родителями обсуждали детали предстоящей свадьбы, и молодой человек снова пошутил о ее шраме. «Он засмеялся и сказал: "Я женюсь на всей тебе, кроме твоего шрама"», — вспомнила она. Как отметила рассказчица, слова жениха настолько ее расстроили, что она вышла из комнаты.

После этого они поссорились, парень назвал невесту «королевой драмы» и заявил, что не сказал ничего предосудительного. «Он продолжил настаивать на этом, когда я сказала, что задумываюсь о том, чтобы отложить свадьбу, и назвал меня сумасшедшей», — добавила автор публикации. Будущая свекровь рассказчицы встала на сторону сына и заявила, что девушка сама слишком травмирована психологически из-за шрама.

«Вместо того, чтобы откладывать свадьбу, лучше ее отменить. Очевидно, что ты заслуживаешь большего», «Почему он так зациклен на этом шраме? Я бы всерьез пересмотрела решение выйти замуж за этого идиота», «Если он не уважает твои границы до свадьбы, то он определенно не будет делать этого и потом», — обратились к автору поста комментаторы.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она получила уведомление от камеры наблюдения, установленной у дома, и узнала неприятную правду о муже. Рассказчица заявила, что из-за своего открытия стала испытывать отвращение к супругу.