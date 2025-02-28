Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Девушка услышала одну фразу от жениха и решила отложить свадьбу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Пользовательница Reddit под ником Upstairs_Garden2353 рассказала о том, что она решила отложить свадьбу после того, как услышала от жениха одну фразу о ее внешности. Многие комментаторы сочли поведение ее возлюбленного недопустимым.

По словам автора поста, ее жених нередко шутит о наличии у нее заметного шрама на шее. «Например, он жаловался, что целовал все части моего тела, кроме шеи, из-за моего шрама, и говорил, что шрам выглядит так, будто какой-то ребенок испортил прекрасную картину (то есть мою внешность)», — пояснила девушка. При этом, как уточнила рассказчица, она говорила возлюбленному о том, что ей не нравятся подобные высказывания.

Некоторое время назад девушка с женихом и его родителями обсуждали детали предстоящей свадьбы, и молодой человек снова пошутил о ее шраме. «Он засмеялся и сказал: "Я женюсь на всей тебе, кроме твоего шрама"», — вспомнила она. Как отметила рассказчица, слова жениха настолько ее расстроили, что она вышла из комнаты.

Материалы по теме:
Эмоциональные качели в отношениях: что это такое и как от них избавиться?
Эмоциональные качели в отношениях:что это такое и как от них избавиться?
22 марта 2023
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022

После этого они поссорились, парень назвал невесту «королевой драмы» и заявил, что не сказал ничего предосудительного. «Он продолжил настаивать на этом, когда я сказала, что задумываюсь о том, чтобы отложить свадьбу, и назвал меня сумасшедшей», — добавила автор публикации. Будущая свекровь рассказчицы встала на сторону сына и заявила, что девушка сама слишком травмирована психологически из-за шрама.

«Вместо того, чтобы откладывать свадьбу, лучше ее отменить. Очевидно, что ты заслуживаешь большего», «Почему он так зациклен на этом шраме? Я бы всерьез пересмотрела решение выйти замуж за этого идиота», «Если он не уважает твои границы до свадьбы, то он определенно не будет делать этого и потом», — обратились к автору поста комментаторы.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она получила уведомление от камеры наблюдения, установленной у дома, и узнала неприятную правду о муже. Рассказчица заявила, что из-за своего открытия стала испытывать отвращение к супругу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Стамбуле прошли переговоры между Россией и США. Они продлились более шести часов в условиях секретности

      Раскрыт план Европы по Калининграду

      Трамп оценил внешность жены британского премьера

      Девушка услышала одну фразу от жениха и решила отложить свадьбу

      В Шереметьево объявили временные ограничения на рейсы

      Жителей трех округов России предупредили о низкой температуре в марте

      Трамп оценил возможность применения пятой статьи устава НАТО на Украине

      Крокодил растерзал рыбака на глазах у приятеля

      Военкор Коц отреагировал на «тишину» после переговоров в Стамбуле

      В США заявили о согласовании с Украиной соглашения по добыче ископаемых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше