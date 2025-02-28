Духовное управление мусульман отреагировало на подготовку покушения на митрополита Тихона

ДУМ России осудило подготовку покушения на митрополита Тихона

Духовное управление мусульман (ДУМ) России осуждает подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом заявил первый заместитель председателя ДУМ Дамир Мухетдинов, его цитирует ТАСС.

«Всевышний уберег митрополита Тихона от вероломного покушения на жизнь. Ему и всем служителям братской Русской православной церкви желаем мира и безопасности», — сказал Мухетдинов.

Он подчеркнул, что мусульмане знают на своем опыте, что в моменте исторических переломов на пути людей возникают силы, которые под прикрытием религии преследуют злые помыслы. Религиозные деятели способны противопоставить этому братство, единство и взаимное уважение, добавил зампред ДУМ.

Утром в пятницу, 28 февраля, стало известно о подготовке покушения на митрополита Тихона. Сотрудники ФСБ задержали украинца и россиянина, завербованных для исполнения теракта Главным управлением разведки Минобороны Украины. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта.

В РПЦ, реагируя на случившееся, заявили, что готовившееся покушение получит оценку суда истории. Депутат Госдумы Дмитрий Белик, в свою очередь, назвал подготовку покушения демонизацией, которой подвержена власть на Украине.