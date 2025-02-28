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16:08, 28 февраля 2025Россия

Духовное управление мусульман отреагировало на подготовку покушения на митрополита Тихона

ДУМ России осудило подготовку покушения на митрополита Тихона
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Митрополит Тихон

Митрополит Тихон. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Духовное управление мусульман (ДУМ) России осуждает подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом заявил первый заместитель председателя ДУМ Дамир Мухетдинов, его цитирует ТАСС.

«Всевышний уберег митрополита Тихона от вероломного покушения на жизнь. Ему и всем служителям братской Русской православной церкви желаем мира и безопасности», — сказал Мухетдинов.

Он подчеркнул, что мусульмане знают на своем опыте, что в моменте исторических переломов на пути людей возникают силы, которые под прикрытием религии преследуют злые помыслы. Религиозные деятели способны противопоставить этому братство, единство и взаимное уважение, добавил зампред ДУМ.

Утром в пятницу, 28 февраля, стало известно о подготовке покушения на митрополита Тихона. Сотрудники ФСБ задержали украинца и россиянина, завербованных для исполнения теракта Главным управлением разведки Минобороны Украины. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта.

В РПЦ, реагируя на случившееся, заявили, что готовившееся покушение получит оценку суда истории. Депутат Госдумы Дмитрий Белик, в свою очередь, назвал подготовку покушения демонизацией, которой подвержена власть на Украине.

ЖЗЛ
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