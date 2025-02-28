Экс-депутат Рады Олейник: Сделка Киева и США покажет, за что воюют украинцы

Детали сделки о природных ресурсах Украины, которую президент страны Владимир Зеленский подпишет с США, покажут украинцам, что они воюют за богатства, не принадлежащие им. Об этом заявил член движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает РИА Новости.

По его словам, Зеленский подпишет сделку в соответствии с интересами президента США Дональда Трампа. Он добавил, что когда украинцы узнают о деталях сделки, то поймут, что ничего из того, что они защищают, им не принадлежит.

Олейник добавил, что имеющие права на разработку залежей ископаемых олигархи будут сопротивляться сделке. По его мнению, влиять на власть они будут через «своих» депутатов Рады. Олейник заключил, что гарантии безопасности, на которые Зеленский рассчитывает в будущем в рамках сделки о ресурсах, представляют в первую очередь гарантии для его семьи и его ближайшего окружения.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский «сдает» Украину США. Нардеп назвал соглашение Киева и Вашингтона об использовании Соединенными Штатами украинских полезных ископаемых грабежом.