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11:00, 28 февраля 2025Экономика

Евросоюз решил заключить крупнейшую сделку с Индией

Bloomberg: ЕС попытается заключить соглашение о свободной торговле с Индией
Кирилл Луцюк

Фото: Amit Dave / Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз и Индия намерены в течение 2025 года заключить соглашение о свободной торговле. Председателя ЕК процитировало издание Bloomberg.

По словам фон дер Ляйен, это соглашение станет крупнейшей сделкой такого рода в мире.

В связи с этим издание напомнило, что и Нью-Дели, и Брюссель ведут соответствующие переговоры с 2007 года. Однако в 2013 году процесс забуксовал, так как сторонам не удалось добиться прогресса по таким вопросам, как более низкие тарифы на европейские автомобили, вино, молочные продукты и прочее. Обсуждения возобновились в 2022 году.

Также отмечается, что, по данным министерства торговли Индии, ЕС является крупнейшим экономическим партнером Индии: общий объем торговли в 2023-2024 финансовом году составил 137,4 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что одним из факторов, осложняющих отношения Индии и Европейского союза, могут стать санкции ЕС, которые запрещают импорт российских непромышленных алмазов. В индийском МИД такие шаги уже назвали проблемой, которая беспокоит Нью-Дели.

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