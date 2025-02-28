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01:46, 28 февраля 2025Россия

Футболист рассказал о службе на передовой в зоне СВО

Экс-футболист ЦСКА Соломатин выжил под обстрелом ВСУ в первый день на передовой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Экс-чемпион России в составе ЦСКА и футболист Андрей Соломатин выжил под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в свой первый день на передовой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как отметил военный, в первые дни на передовой в зоне специальной военной операции (СВО) он попал под обстрел украинских сил. Спортсмен уточнил, что опыт участия в СВО изменил его мировоззрение.

«За пять дней все поменялось! Тогда ВСУ как раз попали по водонапорной станции, и я пожил без воды, обстреляли нашу располагу, но уезжать из Донецка не хотелось!» — сказал он.

Соломатин отметил, что первый контракт в зоне СВО он подписал в июле 2023 года. Сейчас он служит по четвертому контракту.

Соломатин выигрывал чемпионат России в 2003 году. Также он становился пятикратным обладателем Кубка России. Ранее он назвал размер взятки за попадание ребенка в топ-клуб.

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