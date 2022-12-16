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14:48, 16 декабря 2022Спорт

Экс-футболист ЦСКА назвал размер взятки за попадание ребенка в топ-клуб

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал о коррупции в детском футболе в Москве

Фото: Hal Gatewood / Unsplash

Экс-игрок ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Андрей Соломатин высказался о коррупции в детском футболе. Об этом сообщает «Советский спорт».

По его словам, на данный момент родители футболистов 2011 года рождения в Москве вынуждены давать взятки в размере нескольких сотен тысяч рублей. «Есть клубная лига, и если хотите, чтобы ваш ребенок остался в ней, то надо заплатить 200 тысяч; хотите, чтобы сын попал в топовый клуб — готовьте 300 тысяч», — заявил Соломатин.

Экс-футболист не назвал клубы, в которых происходит подобное, и подчеркнул, что никого не ловил за руку. «Общаясь с родителями, я ужаснулся количеству одинаковых историй, вряд ли они стали бы придумывать», — добавил Соломатин.

Футболист в составе ЦСКА в 2003 году стал чемпионом России. За сборную страны Соломатин провел 13 матчей, в которых забил один мяч.

Алексей Гусев
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