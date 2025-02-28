ФРГ начала расследование из-за пребывания бойцов «Азова» на территории страны

Прокуратура ФРГ начала расследование в связи с пребыванием на территории страны бойцов 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной Гвардии Украины. Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции Бранденбурга.

«Начато расследование, которое проводится под ведением прокуратуры. В интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не предоставляется», — указали правоохранители.

В свою очередь, прокуратура немецкого Потсдама в комментарии агентству заявила, что данных о пребывании представителей «Азова» в Германии нет.

Ранее командир «Азова» Богдан Кротевич, также известный под позывным Тавр, ушел в отставку.