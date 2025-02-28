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08:50, 28 февраля 2025Россия

Израненному дроном российскому водителю отказали в выплате

Израненному дроном водителю из Волгограда отказали в выплате без ввода режима ЧС
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Израненному дроном водителю из Волгограда отказали в денежной выплате. Как объяснили власти, в момент происшествия не был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) — без него не стоит рассчитывать на компенсацию, передает портал 161.ru.

Россиянин пострадал от атаки беспилотника и потребовал деньги от государства. В правительстве Ростовской области, где все и случилось, отметили, что не будут выплачивать мужчине единовременное пособие. Чиновники сослались на правила выделения бюджетных денег из резервного фонда региона «на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС».

Аналогичный ответ водитель получал и от властей Волгоградской области. Юристы разъяснили 161.ru, что компенсацию в делах о теракте, как правило, платит виновник преступления.

Ранее сообщалось, что из-за попадания украинского дрона загорелся жилой дом в Курской области.

ЖЗЛ
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