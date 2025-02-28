Кремль фразой «ничего святого» отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона

Песков о подготовке покушения на митрополита Тихона: Ничего святого

У причастных к подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) «нет ничего святого». Такой фразой на сообщения о предотвращенном покушении отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле лишний раз убедились, что киевский режим не гнушается никакими средствами.

Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и все, что можно сказать Дмитрий Песков

О предотвращенном покушении на митрополита Тихона стало известно утром 28 февраля. В ФСБ заявили, что для покушения Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало украинца и россиянина. У них изъяли самодельное взрывное устройство.