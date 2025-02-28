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12:54, 28 февраля 2025Россия

Кремль фразой «ничего святого» отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона

Песков о подготовке покушения на митрополита Тихона: Ничего святого
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

У причастных к подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) «нет ничего святого». Такой фразой на сообщения о предотвращенном покушении отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле лишний раз убедились, что киевский режим не гнушается никакими средствами.

Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и все, что можно сказать

Дмитрий Песков

О предотвращенном покушении на митрополита Тихона стало известно утром 28 февраля. В ФСБ заявили, что для покушения Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало украинца и россиянина. У них изъяли самодельное взрывное устройство.

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