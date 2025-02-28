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11:20, 28 февраля 2025Культура

Макаревич захотел возродить «Смак»

Mash: Макаревич захотел возродить «Смак» и позвал бывшего режиссера Судакова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Данил Уланов / YouTube

Российский музыкант, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) захотел возродить популярное кулинарное телешоу «Смак». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, музыкант уже нашел для этого бизнес-партнера. Им стал один из продюсеров «Рецепта на миллион» Павел Судаков, который был режиссером «Смака» в 1990-е. «В какой стране все это хотят снимать и показывать, пока неясно», — говорится в сообщении.

Ранее Андрей Макаревич заявил, что не планирует помогать Вооруженным силам Украины из опасений за жизнь своего сына, оставшегося в Москве.

С 1993 года Макаревич начал вести кулинарную телепередачу «Смак», в которой готовил вместе с приглашенными знаменитостями разные блюда и делился историями из жизни. В «Смаке» музыкант снимался до 2005 года.

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