Макрон пригрозил США ответными мерами за пошлины

Макрон: ЕС пойдет на ответные меры при повышении США таможенных пошлин

Европейский союз (ЕС) будет вынужден пойти на ответные меры в случае повышения таможенных пошлин со стороны США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в ходе государственного визита в Португалию, передает ТАСС.

«Будут введены ответные тарифы, поскольку нам нужно защищаться», — пригрозил политик, отметив, что европейские страны должны убедить Вашингтон в ошибочности таких действий.

По словам Макрона, повышение таможенных тарифов не соответствует совместным геополитическим интересам США и Европы. «Европе необходимо быть экономической силой, а не просто рынком», — заключил он.

Ранее президент Франции призвал страны Европейского союза воспротивиться «счастливой вассализации» в отношениях с США. Он заявил, что европейцам нужно «заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти». Макрон также призвал Европу сделать «очень обдуманный выбор» в технологических, промышленных и оборонных вопросах, а также быть «более сплоченными и сильными, чем когда-либо».