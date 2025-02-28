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18:17, 28 февраля 2025Мир

Макрон пригрозил США ответными мерами за пошлины

Макрон: ЕС пойдет на ответные меры при повышении США таможенных пошлин
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Европейский союз (ЕС) будет вынужден пойти на ответные меры в случае повышения таможенных пошлин со стороны США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в ходе государственного визита в Португалию, передает ТАСС.

«Будут введены ответные тарифы, поскольку нам нужно защищаться», — пригрозил политик, отметив, что европейские страны должны убедить Вашингтон в ошибочности таких действий.

По словам Макрона, повышение таможенных тарифов не соответствует совместным геополитическим интересам США и Европы. «Европе необходимо быть экономической силой, а не просто рынком», — заключил он.

Ранее президент Франции призвал страны Европейского союза воспротивиться «счастливой вассализации» в отношениях с США. Он заявил, что европейцам нужно «заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти». Макрон также призвал Европу сделать «очень обдуманный выбор» в технологических, промышленных и оборонных вопросах, а также быть «более сплоченными и сильными, чем когда-либо».

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