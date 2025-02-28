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10:19, 28 февраля 2025Мир

Макрон призвал ЕС воспротивиться «счастливой вассализации» в отношениях с США

BFM: Макрон призвал ЕС отказаться от счастливой вассализации с США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе двухдневного государственного визита в Португалию призвал страны Европейского союза (ЕС) воспротивиться «счастливой вассализации» в отношениях с США. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

«Я вижу, как многие люди в нашей Европе говорят: "Нам придется быть любезными с американцами, это пройдет, нам придется гнуть спины"», — рассказал политик, заявив, что европейцам нужно «заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти».

Макрон призвал Европу сделать «очень обдуманный выбор» в технологических, промышленных и оборонных вопросах, а также быть «более сплоченными и сильными, чем когда-либо».

Ранее Макрон во время встречи в Белом доме надавил на своего американского коллегу Дональда Трампа. Он требовал от президента США предоставления военной поддержки французским и британским солдатам, которых планируется разместить на Украине после заключения мирного соглашения. По словам неназванного чиновника, Трамп якобы был открыт для этой идеи. Также сообщается, что Макрон покинул Вашингтон с мыслью, что добился взаимопонимания с американским лидером.

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