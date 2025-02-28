Медведчук заявил о начале раздела Украины после сделки Киева с США по недрам

Медведчук: Сделка Киева с США по недрам запустит раздел Украины

Сделка Киева и США по редкоземельным металлам дала старт процессу передела Украины. Началом раздела страны американо-украинское соглашение по недрам назвал в заявлении «Другой Украины» председатель движения Виктор Медведчук.

«Сделка по полезным ископаемым Украины в реальности — начало ее раздела. При этом этот процесс запустил именно [президент Украины Владимир] Зеленский и никто другой», — заявил политик.

Он добавил, что при этом Зеленский обманывает Вашингтон по поводу сделки, поскольку большая часть самых ценных ресурсов, на которые претендует Украина, находятся на подконтрольных России территориях.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о двух дополнительных соглашениях с США в рамках сделки по редкоземельным металлам. Одно из них, по его словам, будет о гарантиях безопасности. Перед этим подпишут второе — инвестиционно-экономическое, где будут подробности о средствах в фонде обновления.