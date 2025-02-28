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16:11, 28 февраля 2025Мир

МИД ответил на санкции Евросоюза против «Ленты.ру»

Захарова о санкциях против «Ленты.ру»: Настоящий театр абсурда
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Введенные Европейским союзом (ЕС) рестрикции против издания «Лента.ру» и ряда других российских СМИ в рамках 16-го пакета санкций являются настоящим театром абсурда. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос «Ленты.ру».

«Когнитивный паралич евробюрократии стоит за очередной порцией рестрикций против российских СМИ (...). Всякий раз подобные запреты проистекают из бессильной злобы перед теми, кто эффективно противостоит распространяемой западными медиа агрессивной пропаганде и лжи, а также из приступов страха перед собственными гражданами, которые хотят самостоятельно составить представление о происходящих в мире событиях. (...) Настоящий театр абсурда», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, пока США корректируют свои подходы по отношению к России, Евросоюз, напротив, «старательно выпячивает свою зацикленность на конфронтации». Она подчеркнула, что очередной выпад Брюсселя против Москвы будет тщательно проанализирован на предмет ответных мер.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против «Ленты.ру», Eurasia Daily и Fondsk, телеканала «Звезда», агентства News Front, сайт SouthFront, портала RuBaltic.ru и Фонда стратегической культуры. При этом отмечается, что российские СМИ и их сотрудники смогут «осуществлять в ЕС деятельность за исключением вещания, например, проводить исследования и интервью».

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