Мигрантам в России дадут больше свободы для работы

РБК: Мигрантам в России разрешат работать в двух регионах по одному патенту

Трудовым мигрантам в России дадут больше свободы для выбора места работы. Об этом со ссылкой на подготовленные Минфином поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сообщает РБК.

Ведомство предлагает разрешить иностранцам работать по одному патенту в двух граничащих между собой регионах. Изменения затронут столичные агломерации — Москву и Подмосковье и Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Чтобы расширить действие патента на два региона, субъекты должны будут подписать специальное соглашение. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

«При выборе регионов учитывались неразрывные экономические связи и общий рынок труда данных субъектов. Принятие законопроекта позволит снизить издержки бизнеса, а также повысить мобильность трудовых ресурсов», — пояснили в пресс-службе Минфина.

Когда деятельность мигранта не ограничивается одним регионом, приезжие специалисты «склонны работать вовсе без патента, чем оформлять два», что увеличивает нелегальную миграцию и приводит к росту теневой экономики, добавили в ведомстве. При этом хозяйствующие субъекты нередко испытывают необходимость в оформлении иностранным работникам двух патентов одновременно. Такая проблема возникает у подрядчиков, которым требуется освободить сотрудников со стройки в одном регионе на объект в другом.

Ранее представители бизнеса в РФ предложили изменить действующую систему найма трудовых мигрантов и создать сервис «Знай своего мигранта», позволяющего совместно контролировать рабочие ресурсы. Предполагается, что сервис позволит добиться легализации труда мигранта с помощью цифровых решений, а не запретов. Пока что он представляет собой набор рекомендованных мер, позволяющих предпринимателям, в частности, проверять работника, чтобы исключать тех, кто не имеет оснований для пребывания на территории России.