Мирные жители попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле ВСУ

Мирные жители попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Архангельское подверглось обстрелу. Ранены двое — мужчина и женщина. Пострадавших с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — пояснил глава области.

В результате прилета снаряда повреждения получили кровли, фасады, заборы и окна в четырех частных домах. В одном домовладении оказалась перебита газовая труба.

В это же время под удар попала Брянская область. Губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают налет украинских беспилотников.