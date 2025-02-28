Мужчина поддержал призывы уничтожить население трех российских регионов и попался ФСБ

В Хакасии житель поддержал идею уничтожить население трех регионов и попался ФСБ

В Хакасии возбудили дело в отношении 40-летнего жителя Абакана по делу о пропаганде терроризма в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным силовиков, в 2024 году мужчина, будучи противником СВО, продвигал в Telegram комментарии с призывами к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ФСБ задержала мужчину за призывы к террористической деятельности после того, как он разместил в интернете комментарии, в которых содержались призывы к покушениям на представителей органов государственной власти.