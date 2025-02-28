Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:47, 28 февраля 2025Силовые структуры

Мужчина поддержал призывы уничтожить население трех российских регионов и попался ФСБ

В Хакасии житель поддержал идею уничтожить население трех регионов и попался ФСБ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

В Хакасии возбудили дело в отношении 40-летнего жителя Абакана по делу о пропаганде терроризма в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным силовиков, в 2024 году мужчина, будучи противником СВО, продвигал в Telegram комментарии с призывами к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области ФСБ задержала мужчину за призывы к террористической деятельности после того, как он разместил в интернете комментарии, в которых содержались призывы к покушениям на представителей органов государственной власти.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор обратил внимание на «тишину» после переговоров России и США в Стамбуле. Они шли более шести часов в обстановке секретности

      Популярный комик назвал шокировавшую его в Москве сцену

      В российском городе алабай напал на девятилетнего ребенка

      Шойгу прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином и главой МИД

      Правила репатриации в Россию предложили обновить

      Американцы приготовились к скачку цен из-за политики Трампа

      У берегов Филиппин погибли два российских туриста

      22 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами за ночь

      Российского адвоката задержали за съемку порно с семилетней дочерью

      Во Франции обратились к Трампу и Маску с предупреждением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше