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09:04, 28 февраля 2025Из жизни

Мужчина влюбился в мать бывшей одноклассницы и женился на ней

Oddity Central: 32-летний японец женился на 53-летней матери своей одноклассницы
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: odditycentral.com

В Японии 32-летний мужчина из провинции Сидзуока женился на 53-летней матери бывшей одноклассницы. Об этом сообщает Oddity Central.

Исаму Томиока впервые увидел Мидори больше 20 лет назад, когда она пришла в школу на родительское собрание. Тогда он отметил, что женщина очень красива. 20 лет спустя он случайно увидел Мидори и восхитился ее «зрелым и достойным» внешним видом и поведением. Он связался с бывшей одноклассницей, чтобы пригласить ее мать на ужин.

Женщина решила, что это просто встреча со знакомым дочери и очень удивилась, когда Томиока сказал, что влюбился в нее. «Что за чушь ты несешь?» — ответила Мидори на признание одноклассника дочери. Но мужчину это не остановило, и он приглашал ее на свидания каждый день в течение месяца.

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Сначала японка думала, что встречаться с мужчиной на 21 год младше неуместно. Однако в тот период она переживала тяжелый развод, и Томиока помог ей справиться с этим. В итоге даже дочь Мидори сказала, что она не против этих отношений. Единственными, кого насторожили встречи женщины с молодым возлюбленным, оказались ее родители. «Теперь ты бабушка. После расторжения брака нужно хорошенько подумать, прежде чем соглашаться на такие необычные отношения», — сказала мать Мидори.

Однако Томиока объяснил будущей теще и тестю, что в любви не существует такого понятия, как нормальное и ненормальное. Кроме того, он купил для возлюбленной дом стоимостью 38 миллионов йен (22,2 миллиона рублей). В итоге в июле 2024 года Томиока и Мидори поженились.

Ранее 43-летняя женщина раскрыла преимущества отношений с 20-летними мужчинами. Ширли Розмари Флинн заявила, что мужчины ее возраста и старше скучны и не готовы к экспериментам в постели.

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