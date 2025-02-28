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14:58, 28 февраля 2025Силовые структуры

Напавшего с ножом и арматурой на полицейских мужчину задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали мужчину, напавшего с ножом и арматурой на полицейских
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковной Коломне задержали 48-летнего мужчину по подозрению в применении насилия в отношении полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, 28 февраля в районе проспекта Кирова двое оперативников подошли к мужчине для проверки документов, однако тот во время беседы достал кухонный нож и воткнул его в ногу полицейского. После этого он достал из пакета арматурную палку и ею ударил второго правоохранителя по руке.

После задержания мужчину отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове задержали 26-летнего мужчину, избившего полицейского ради друга-дебошира.

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