На «Госуслугах» появится портфолио для школьников и студентов

РБК: На «Госуслугах» появится «Цифровое портфолио обучающегося» для молодежи

На портале «Госуслуги» появится страница со сведениями об образовании и достижениях молодежи. Об этом заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко в разговоре с РБК.

Сообщается, что в разделе «Цифровое портфолио обучающегося» пользователь в возрасте до 35 лет сможет загрузить документы об образовании, результаты ЕГЭ, олимпиад, сведения о знаках ГТО, а также информацию о полученном дополнительном образовании.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, проект планируют запустить в третьем квартале 2025 года. Отмечалось, что заполнение профиля для школьников и студентов будет добровольным.

Также в правительстве подчеркнули, что на первых этапах развития проекта сведения об обучающихся портал будет получать только из государственных и муниципальных учреждений.

Ранее стало известно, что на портале появился сервис для выхода на пенсию. С его помощью пользователи могут узнать о мерах социальной поддержки и льготах.