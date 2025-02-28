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09:44, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появится портфолио для школьников и студентов

РБК: На «Госуслугах» появится «Цифровое портфолио обучающегося» для молодежи
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На портале «Госуслуги» появится страница со сведениями об образовании и достижениях молодежи. Об этом заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко в разговоре с РБК.

Сообщается, что в разделе «Цифровое портфолио обучающегося» пользователь в возрасте до 35 лет сможет загрузить документы об образовании, результаты ЕГЭ, олимпиад, сведения о знаках ГТО, а также информацию о полученном дополнительном образовании.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, проект планируют запустить в третьем квартале 2025 года. Отмечалось, что заполнение профиля для школьников и студентов будет добровольным.

Также в правительстве подчеркнули, что на первых этапах развития проекта сведения об обучающихся портал будет получать только из государственных и муниципальных учреждений.

Ранее стало известно, что на портале появился сервис для выхода на пенсию. С его помощью пользователи могут узнать о мерах социальной поддержки и льготах.

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