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16:28, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появился сервис для выхода на пенсию

На портале «Госуслуги» появился сервис жизненная ситуация для выхода на пенсию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На портале «Госуслуги» появился сервис «жизненная ситуация» для выхода на пенсию, получения информации о льготах и других услуг. Об этом пишет РИА Новости.

«С помощью сервиса можно оформить пенсию, узнать о мерах социальной поддержки и других льготах для пенсионеров», — сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Уточняется, что сервис среди прочего позволяет получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, справку о размере пенсий и иных выплат и сделать запрос в архивы о предоставлении справок. Ожидается, что благодаря запуску «жизненной ситуации» сроки получения госуслуг сократятся до пяти дней.

Функционал сервиса планируют расширять. В частности, согласно планам, граждане, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, смогут оформить в личном кабинете на «Госуслугах» электронное свидетельство пенсионера.

Ранее на портале «Госуслуги» появилась функция анонимной связи с владельцем автомобиля. Уточнялось, что нововведение позволит сообщать водителю о сработавшей сигнализации, эвакуации машины или о ДТП.

Перед этим стало известно, что на «Госуслугах» введут упрощенную биометрию для защиты аккаунтов. Как пояснили в аппарате вице-премьера Григоренко, такая мера направлена на дополнительную защиту учетной записи на портале.

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