На «Госуслугах» появилась функция анонимной связи с водителем

На портале «Госуслуги» появилась функция анонимных уведомлений для водителей

На портале «Госуслуги» появилась функция анонимной связи с владельцем автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что данная функция позволит сообщать водителю о сработавшей сигнализации, эвакуации машины или о ДТП. Также владельцев авто будут уведомлять о том, что его машина блокирует проезд или стоит с открытым окном.

Для отправки данного уведомления пользователю будет необходимо перейти в раздел «Транспорт права». Там нужно будет выбрать функцию «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

Ранее россиянам назвали условие для входа на маркетплейсы через «Госуслуги». В правительстве сообщили, что подтвердить вход через портал необходимо будет только тем, кто захочет разместить объявление о продаже.