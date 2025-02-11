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06:14, 11 февраля 2025Россия

На «Госуслугах» появилась функция анонимной связи с водителем

На портале «Госуслуги» появилась функция анонимных уведомлений для водителей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

На портале «Госуслуги» появилась функция анонимной связи с владельцем автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что данная функция позволит сообщать водителю о сработавшей сигнализации, эвакуации машины или о ДТП. Также владельцев авто будут уведомлять о том, что его машина блокирует проезд или стоит с открытым окном.

Для отправки данного уведомления пользователю будет необходимо перейти в раздел «Транспорт права». Там нужно будет выбрать функцию «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

Ранее россиянам назвали условие для входа на маркетплейсы через «Госуслуги». В правительстве сообщили, что подтвердить вход через портал необходимо будет только тем, кто захочет разместить объявление о продаже.

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