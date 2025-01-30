Россиянам назвали условие для входа на маркетплейсы через «Госуслуги»

РБК: Вход через «Госуслуги» на маркетплейсы могут ввести для продавцов

Вход в аккаунт на маркетплейсах или сайтах для объявлений через портал «Госуслуги» могут ввести для продавцов. Условие для обязательной авторизации россиян через портал назвали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко в разговоре с РБК.

В правительстве сообщили, что подтвердить вход через портала необходимо будет только тем, что захочет разместить объявление о продаже. «Разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее», — уточнили собеседники РБК.

В аппарате также подчеркнули, что в случае принятия мера коснется крупных маркетплейсов, сайтов объявлений, а также порталов по поиску работы и предложению профессиональных услуг.

Ранее Замглавы Минцифры Олег Качанов опроверг новости об обязательной регистрации на маркетплейсах через «Госуслуги». По его словам, россиян не заставят таким образом входить в личные кабинеты сервисов.

30 января издание Forbes заявило, что в России захотели ввести обязательную регистрацию на маркетплейсах через портал. Сообщалось, что эта мера входила в пакет поправок, призванных защитить россиян от мошенников.