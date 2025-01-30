В Минцифры опровергли планы обязать россиян входить на маркетплейсы через «Госуслуги»

Замглавы Минцифры Качанов: Вход на маркетплейсы через «Госуслуги» не введут

Замглавы Минцифры Олег Качанов опроверг сообщения о том, что в России планируют ввести обязательную регистрацию на маркетплейсах через портал «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС.

«Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через "Госуслуги". Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда так]», — сказал Качанов в ходе «Саммита развития».

О том, что в России задумались о введении обязательной регистрации на маркетплейсах через портал «Госуслуги», ранее заявило издание Forbes. Уточнялось, что инициатива подготовлена в рамках пакета поправок в законодательство, которые призваны защитить россиян от мошеннических действий.

Перед этим сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал законопроект, обязывающий маркетплейсы отчитываться о качестве товаров. Согласно новвоведению, с 1 сентября 2026 года они будут обязаны публиковать на карточках товара ссылки на сертификат соответствия.