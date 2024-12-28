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13:52, 28 декабря 2024Экономика

Маркетплейсы в России обязали отчитываться о качестве товаров

Президент Путин обязал маркетплейсы публиковать сертификаты качества товаров
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Маркетплейсы в России обязали отчитываться о качестве товаров. Соответствующий законопроект подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

С 1 сентября 2026 года интернет-площадки будут обязаны публиковать на карточках товара ссылки на сертификат соответствия. Об этом говорится в тексте документа.

Депутаты Госдумы одобрили закон «О защите прав потребителей» и ужесточили правила работы российских маркетплейсов в начале второй половины декабря. Теперь онлайн-площадки должны подтверждать качество размещаемых товаров и предоставлять потенциальным покупателям ссылку на государственный реестр сертификатов соответствия в описании продукции.

По словам главы Роскачества Максима Протасова, доля контрафактной продукции на российском рынке оценивается примерно в десять процентов. Этот уровень сохраняется на протяжении последних трех лет. Нынешняя доля фальсификата на российском рынке «не может нас радовать», посетовал Протасов.

Ранее отраслевые организации попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина обязать отечественные маркетплейсы снимать с продажи контрафактную продукцию по просьбе правообладателя. Такое предложение вынесли Ассоциации производителей и продавцов бытовой техники и электроники (РАТЭК), Ассоциации анимационного кино, Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

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